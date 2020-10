Cortador de cana acha carteira com R$ 8 mil em Goiás e devolve ao dono

(foto: Reprodução)

Um cortador de cana devolveu ao dono umaque havia sido deixada em um banco de praça emcidade no centro do estado de. Anízio de Faria contou que perdeu a carteira recheada na frente de um mercado, do qual é proprietário, na tarde do último domingo (18/10).

O empresário disse ter levado um susto quando percebeu que havia perdido o dinheiro em um lugar tão movimentado, mas o desespero acabou se transformando em alívio após encontrar com o cortador de cana Odair José Ferreira, que estava com a carteira pronta para ser devolvida, com o dinheiro e documentos intactos.

“No outro dia de manhã, ele me chamou e me avisou que achou a carteira no banco. Ele viu nos documentos que era minha e me devolveu. Eu acho que é raro uma coisa dessas. Fiquei surpreso. Ele é um cara muito bom, um exemplo”, contou o empresário ao portal de notícias G1 GO. "Se tivesse perdido, estaria enrolado. Eu tinha muitos compromissos (de pagamento) para segunda-feira”, destacou.

Como um gesto de gratidão, Anízio ainda tentou pagar Odair pela honestidade, mas o cortador de cana se negou a receber qualquer quantia em dinheiro. O empresário então o presenteou com alimentos para ele fazer um churrasco com a família. "Foi um gesto de gratidão, mas ele merece muito mais”, concluiu.