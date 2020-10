Confronto com a PM no Morro da Mangueira deixa três mortos e um ferido

Três suspeitos foram mortos em confronto com a policiais militares no Morro da Mangueira, zona norte do Rio, na manhã desta quinta-feira, 22. Além dos mortos, um outro homem ficou ferido e um foi preso. Segundo informações da Polícia Militar, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Mangueira realizavam policiamento ostensivo pela manhã quando foram atacados a tiros na Rua Vigário Morato. No confronto, três suspeitos foram atingidos e encaminhados ao Hospital Geral de Bonsucesso, onde não resistiram aos ferimentos.



Um quarto homem foi preso na ação. Posteriormente, os policiais foram informados de que uma pessoa havia dado entrada no Hospital Quinta D'Or com ferimentos de arma de fogo. Ainda de acordo com a PM, na ação foram apreendidos um fuzil calibre 7,62, uma pistola, um explosivo de fabricação caseira, quatro rádios comunicadores, entorpecentes e cadernos de anotação do tráfico de drogas.



A polícia informou ainda que equipe da UPP Mangueira já havia sido atacada por criminosos na noite de quarta-feira. Na ocasião, ninguém foi preso e não houve registro de feridos. Os casos foram registradas na Delegacia de Homicídios da Capital.