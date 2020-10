11 mineiros ficam a um número de levar prêmio milionário da Quina 5396

Mineiros acertaram quatro números da Quina desta quarta. Cada um levou pouco mais de R$ 8 mil (foto: Reprodução/CAIXA)

O sorteio do concurso 5396 da Quina foi realizado na noite desta quarta-feira (21) no Espaço Loterias CAIXA, em São Paulo. De acordo com Caixa, 11 apostadores mineiros acertaram quatro números e passaram perto de levar o prêmio de R$ 15 milhões. As apostas simples são de Belo Horizonte (4), Betim (1), Contagem (1), Divinópolis (1), Ipatinga (1), Passos (1), Pedro Leopoldo (1) e Unaí (1). Cada um recebeu o valor de R$ 8.244,13. As dezenas sorteadas foram: 03 - 11 - 30 - 54 - 57





Além da Quina, foi sorteado o concurso 2062 da Lotofácil. Um apostador de Imperatriz (MA) ganhou sozinho o prêmio de mais de R$ 1,3 milhões. Os números foram: 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24.

29 milhões da Mega-Sena

A Mega-Sena é a maior modalidade dos jogos realizados pelas Loterias Caixa. A probabilidade de somente um apostador ganhar é de uma em 50 milhões. A aposta simples custa R$ 4,50.