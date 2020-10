Pandemia muda hábitos de consumo dos brasileiros

Entregadores de comida em Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM)

Com o isolamento social imposto pela pandemia de, muitos brasileiros se viram impelidos a trabalhar ou estudar em casa. Também, como forma de prevenção, muitas pessoas tiveram que evitar as lojas físicas, quando abertas, e optaram pelopara a compra de alimentos, remédios e produtos para a limpeza do lar.

Um levantamento de dados realizado pela plataforma de pedidos onlinemostra as mudanças nosdos brasileiros entre março, primeiro mês da quarentena, e agosto deste ano.

O total de pedidos realizados pela plataforma teve aumento de quase 68% no período. Lanches como hambúrgueres, esfihas, sanduíches e wraps foram os alimentos mais pedidos.

O aumento de encomendas para café da manhã foi de expressivos 232% nos fins de semana, o que demonstra uma mudança de hábito. O volume nos pedidos de sobremesas também surpreende. Foram mais de 200% de aumento em relação ao início da pandemia no país.

Com as restrições de funcionamento de serviços não essenciais em muitas cidades brasileiras, o iFood, empresa de delivery mais conhecida e utilizada no país, segundo pesquisa da consultoria CVA Solutions, viu crescer também a demanda de cadastramentos de novos estabelecimentos, principalmente de restaurantes. A evolução de número de restaurantes cadastrados foi de quase 80%, chegando a 236 mil estabelecimentos.

A plataforma também revelou os consumidores campeões de pedidos no período. Um cliente único de São Paulo realizou 983 pedidos na plataforma entre março e agosto.

