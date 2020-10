Pacientes são retirados de hospital de Brasília após princípio de incêndio

Militares do Corpo de Bombeiros retiraram mais de 100 pacientes da unidade









A causa das chamas teria sido um curto-circuito nacasa de máquinas (foto: Divulgação/CBMDF)

A atuação dos bombeiros durou cerca de 15 minutos para conter o fogo, que foi extinto rapidamente. Uma equipe da Companhia Energética de Brasília (CEB) também foi acionada para normalizar a energia da unidade de saúde.









Susto

Acompanhando a mãe, Raquel Vieira, 62 anos, que passou por uma cirurgia no braço, o militar Nailton Vieira, 37, contou que o momento que soube do princípio de incêndio foi assustador. "O pessoal veio avisando nos quartos, desci com ela nos meus braços", disse. "A gente fica desorientado na hora, porque não imagina passar por algo assim, mas mantive a calma para ajudá-la", declarou.

Porteiro de um prédio em frente ao Hospital Santa Lúcia Norte, Raimundo Firmino, 59, aguava as plantas do edifício quando viu a fumaça. "De repente vi os bombeiros e o fogo, fiquei apavorado. Fiquei preocupado, como se tivesse um ente querido meu aí dentro. Graças a Deus está todo mundo bem", disse.

Atendimento normalizado

Em nota, o hospital informou que como medida de segurança preventiva, evacuou alguns andares cumprindo todos os protocolos de segurança para a realização adequada da varredura. "O local já foi liberado pelo Corpo de Bombeiros e o atendimento médico seguirá normalmente na unidade", diz o texto.



Incêndio no Santa Luzia

Na manhã de 29 de agosto, uma chama intensa no telhado do hospital Santa Luzia, no final da Asa Sul, assustou pacientes e pessoas que passavam pela região. O local precisou ser evacuado. Não houve feridos.

Na manhã de 29 de agosto, uma chama intensa no telhado do hospital Santa Luzia, no final da Asa Sul, assustou pacientes e pessoas que passavam pela região. O local precisou ser evacuado. Não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros informou que o fogo teria começado após a manutenção de um equipamento de ar condicionado. Em seguida, uma fumaça escura se espalhou rapidamente provocando pânico no hospital. Ainda pela manhã as chamas foram controladas. Após a operação de varredura em todos os andares do hospital, o Corpo de Bombeiros autorizou o retorno dos pacientes aos quartos, de forma segura, por volta das 20h20. Nenhum deles precisou ser encaminhado para outra unidade de saúde.

