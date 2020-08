Incêndio no Hospital Santa Luzia causa grande fumaça em Brasília; veja vídeos

(foto: (foto: Reprodução/Arquivo pessoal) )



Uma chama intensa próxima ao Hospital Santa Luzia, em Brasília, assustou pessoas que passavam pela região na manhã desta sábado (29/8). Em vídeo cedido ao Correio, uma leitora mostra grande quantidade de fumaça saindo do teto do hospital.

O Corpo de Bombeiros confirmou a ocorrência e, neste momento, tenta controlar as chamas no local. A corporação informou que deu início ao combate ao fogo no quinto andar do prédio.





Ainda não se sabe se há feridos. "Nesse momento está sendo evacuado do prédio. Os pacientes acamados estão sendo retirados", informou a equipe de comunicação dos Corpo de Bombeiros.