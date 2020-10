Caminhão fica suspenso em penhasco em Santa Catarina; veja vídeo

Caminhão fica suspenso em penhasco em Santa Catarina; veja vídeohttps://t.co/DzTcdckuEf pic.twitter.com/qfd3IQVuZP — Estado de Minas (@em_com) October 14, 2020





O acidente aconteceu depois do motorista, de 24 anos, perdeu o controle da direção do veículo e colidiu contra a estrutura no km 40,500 da rodovia SC-360. O veículo, que estava pendurado no penhasco já foi retirado do local.





Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) do estado de Santa Catarina, o caminhão estava com problema nos freios.





Não foi preciso promover mais intervenções no trânsito para efetuar a retirada do caminhão.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira