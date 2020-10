Cantor sertanejo morre com tiro no rosto em Goiânia; dono da arma fugiu do local

Diego Souza de Sá, de 29 anos, era casado e tinha uma filha de 2 anos (foto: Reprodução/Facebook) cantor sertanejo e sanfoneiro Diego Souza de Sá, de 29 anos, morreu após levar um tiro no olho. A arma foi disparada por um amigo da família do artista, na terça-feira (13/10), dentro de um lava a jato em Goiânia, Goiás. A princípio, há a suspeita de que o disparo tenha sido acidental. e sanfoneiro Diego Souza de Sá, de 29 anos,após levar umno. Afoi disparada por umdado artista, na terça-feira (13/10), dentro de umem Goiânia, Goiás. A princípio, há a suspeita de que otenha sido









Ainda segundo o boletim de ocorrência, o autor correu do local, supostamente para pedir ajuda, mas não retornou. Ele levou o revólver consigo. Segundo a Polícia Civil, o empresário pode responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.





Nas redes sociais, amigos e familiares de Diego lamentam a morte do cantor. "Vá em paz, meu amigo. Vá brilhar no céu do mesmo tanto que brilhou aqui na Terra. Deus conforte a família linda e amigos que deixou", diz um comentário. "Foi cedo demais, meu amigo. Vai com Deus", comentou outra pessoa. Diego era casado e deixa uma filha de 2 anos.