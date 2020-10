Padre desaparece e mobiliza buscas depois de mensagem de socorro

(foto: Reprodução/TV Cabo Branco)

O desaparecimento do padre Gilmar Moreira, de 46 anos, em João Pessoa (PB) mobiliza a polícia em ao menos três estados. O representante da igreja católica não é visto desde a final da manhã dessa terça-feira (13/10), após sair para atender a um velório, não chegar ao local e enviar uma mensagem a um amigo pedindo socorro.









Ainda segundo ela, o padre saiu para um velório por volta das 11h30, mas às 12h19 enviou uma mensagem para um amigo, que também é seu irmão de missão, pedindo socorro. A família dele já tomou conhecimento do ocorrido e segue em buscas de notícias.





Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Crimes Contra Pessoa de João Pessoa (PB), que investiga o desaparecimento e conta com a ajuda das policiais civis do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal. Qualquer informação sobre o caso pode ser enviada de forma anônima pelo Disque 197.