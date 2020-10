Pai preso por ameaçar, estuprar e engravidar filha de 14 anos em Goiás

Um homem foi preso acusado de estuprar e engravidar a filha adolescente, em Anápolis, no centro goiano. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), os estupros aconteceram quando a menina tinha entre 10 e 14 anos, de 2013 até 2016. O homem estava foragido havia quatro anos e foi capturado na cidade de Araguaína (TO), após a conclusão da investigação e a decretação da prisão preventiva.

De acordo com os autos, foi a mãe da vítima que denunciou o homem por abusar da filha. O pai obrigava a criança a manter relações sexuais com ele e mostrava vídeos de estupradores apanhando na, dizendo que “se ela contasse os fatos para alguém, aquilo iria acontecer com ele”.