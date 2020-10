Apostador de BH leva prêmio milionário da Lotofácil 2053

Ganhar na loteria é o sonho de muitas pessoas e, na noite desta sexta-feira (9), um apostador mineiro, de Belo Horizonte, levou o prêmio milionário do concurso 2053 da Lotofácil. O sortudo levou, sozinho, o valor estimado em R$ 1.620.159,55.

De acordo com a Caixa, a aposta foi realizada na Casa Lotérica Pote de Ouro, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul da capital. A aposta ganhadora é simples e custa R$ 2,50.

Sorteio

Na noite desta sexta-feira (9), a Caixa Econômica Federal sorteou três loterias: Quina 5387, Lotofácil 2053 e Lotomania 2116 . Os sorteios ocorreram no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.