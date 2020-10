Loterias: confira os resultados da Lotofácil 2.053, Quina 5.387 e Lotomania 2.116

Sorteio foi realizado em São Paulo nesta sexta-feira (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Ganhar na loteria é o sonho de muitos brasileiros. Imagina ganhar um prêmio milionário na véspera de feriado? A Caixa realizou, na noite desta sexta-feira (9), esse sorteio por meio de três loterias.



Os sorteios dos concursos 5.387 da Quina, 2.053 da Lotofácil e o 2.116 da Lotomania ocorreram no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.



Você foi o sortudo da noite?





Confira as dezenas sorteadas:

Quina no valor de R$ 2.300.000,00

33 - 35 - 52 - 65 - 74

A quantidade de ganhadores você confere aqui

Lotofácil no valor de R$ 1.500.000,00

03 - 04 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

A quantidade de ganhadores você confere aqui

Lotomania no valor de R$ 4.000.000,00

00 - 02 - 05 - 07 - 14 - 20 - 23 - 39 - 44 - 48 - 50 - 63 - 64 - 78 - 80 - 81 - 82 - 83 - 90 - 94

A quantidade de ganhadores você confere aqui

Quina 5386 e mais quatro loterias

Quina 5386

02 - 05 - 11 - 16 - 51

Lotofácil 2052

01 - 03 - 04 - 06 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 24 - 25

Timemania 1547

03 - 10 - 12 - 18 - 21 - 26 - 41

Time do Coração: Bangu/RJ

Dupla Sena 2141

1° sorteio: 11 - 20 - 24 - 35 - 36 - 44

2° sorteio: 11 - 25 - 27 - 37 - 40 - 45

Dia de Sorte 366

17 - 19 - 23 - 25 - 26 - 29 - 31

Mês de Sorte: Novembro

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina