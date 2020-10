Mega-Sena de R$ 103 milhões tem um único ganhador; confira números do concurso 2306

Prêmio foi sorteado na noite desta quarta-feira (7), em São Paulo (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um apostador da cidade de Abreu e Lima, em Pernambuco, acertou, sozinho, as seis dezenas da-Sena, sorteada na noite desta quarta-feira (7). De acordo com a Caixa, o sortudo vai levar para casa mais de R$ 103. Ossorteados no concurso 2306 foram: 03 - 19 - 28 - 33 - 57 - 58.