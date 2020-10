Revoltados com abordagem policial, moradores depredam viatura

Viatura foi depredada pelos populares (foto: Material cedido ao Correio)

Moradores da Via Estrutural, uma estrada em Ceilândia, no Distro Federal, danificaram uma viatura com pedradas após militares do 15ª Batalhão Polícia Militar (BPM) abordarem um homem em atitude suspeita. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (6/10). Três pessoas foram detidas e encaminhadas à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).









Alguns moradores agrediram os policiais, danificaram a viatura com pedradas, vindo a quebrar os dois vidros traseiros. Os homens amassaram a lateral e morderam os policiais. O Correio Braziliense apurou que três militares sofreram lesões e precisaram ser encaminhados ao hospital.





A reportagem tentou contato com a Administração Regional da cidade e aguarda posicionamento.