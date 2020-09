Advogado de motorista atuou nos casos do goleiro Bruno e da morte do jogador Daniel

Claudio Dalledone Júnior foi defensor do goleiro Bruno e da família Brittes em processos de assassinato (foto: Divulgação) confusão que ficou conhecida com "barraco do Leblon", no Rio de Janeiro, foi representado por um dos mais conhecidos advogados criminalistas do Brasil. Claudio Dalledone Júnior já foi o defensor do goleiro Bruno e, atualmente, defende a família Brittes no caso da morte do jogador Daniel. O engenheiro de produção Wilton Vacari Filho, motorista do conversível envolvido naque ficou conhecida com "do", no, foi representado por um dos mais conhecidoscriminalistas do Brasil. Claudio Dalledone Júnior já foi o defensor doe, atualmente, defende ano caso da morte do jogador Daniel.





Mas essas não são as únicas histórias de repercussão nacional em que o advogado atuou. O criminalista também já trabalhou na defesa do lutador Anderson Silva na acusação de doping em 2015. Dalledone também defende o professor Luiz Felipe Manvailer, suspeito de matar a esposa, a advogada Tatiana Spitzner, que foi arremessada da sacada do prédio após ser espancada em Guarapuava (PR).









Ao Correio, Dalledone contou que, diferentemente do usual, dessa vez não atua na defesa; ele foi contratado para defender os interesses do engenheiro, já que não há acusação contra ele, o que inclui traçar as estratégias cabíveis para conter e cessar ataques em redes sociais.





Relembre o caso





briga no Leblon foi um dos assuntos mais comentados no Twitter no último fim de semana. Além de Vacari, a empresária Scheila Danielle Gmack Santiago, de 30 anos, estava no carro e teve a parte de cima do biquíni arrancada depois de dar um tapa na arquiteta.





Após saírem de uma festa em uma lancha, na noite de sexta-feira (25/9), Scheila e os amigos Priscilla Dornelles e Wilton Vacari decidiram passear pelo Leblon em um carro conversível. O carro foi parar em frente a um restaurante. Em uma das mesas do lado de fora, estava Aline, que diz ter se incomodado com o comportamento do grupo no carro.





"Elas se beijavam, botavam o peito para fora. O motorista beijava as duas e a barriga delas até quase as partes íntimas. Joguei água no impulso, revoltada com aquilo”, contou nas redes sociais. O vídeo que viralizou mostra o momento em que Aline arremessa duas garrafas de água na direção do carro e acerta Scheila nas costas.





Indignada com a atitude da arquiteta, Scheila foi até Aline, na mesa do restaurante, e deu dois tapas no rosto dela. Em seguida, virou-se para ir embora e, no caminho até o carro, foi seguida por um homem que estava na mesa com a arquiteta. Sem conseguir alcançá-la, o homem puxou a parte de cima do biquíni de Scheila, que foi embora com os seios de fora.