Wilton Vacari Filho (esq) se diz vítima das acusações de Aline Cristina Araújo Silva (dir) (foto: Reprodução/Redes Sociais) motorista do conversível envolvido na confusão que ficou conhecida como "barraco do Leblon", no Rio de Janeiro, registrou um boletim de ocorrência, no início da tarde desta quarta-feira (30/9), contra a arquiteta Aline Cristina Araújo Silva, de 37 anos, por causa de insinuações que estariam “ofendendo a honra dele”. O engenheiro de produção Wilton Vacari Filho,doenvolvido naque ficou conhecida como "barraco do", no, registrou umde, no início da tarde desta quarta-feira (30/9), contra aAline Cristina Araújo Silva, de 37 anos, por causa deque estariam “ofendendo a honra dele”.





Ao Correio, o advogado de Vacari, Claudio Dalledone Júnior, informou que o objetivo é “cessar as insinuações” da arquiteta ao dizer que o homem e as duas mulheres que estavam no veículo estariam atentando contra o pudor, usando drogas ou coisas parecidas. “Na verdade, ele foi vítima”, afirma o defensor. A reportagem tenta contato com a defesa da arquiteta, mas não obteve retorno até o momento.









Na ocorrência ao qual o Correio teve acesso, são citadas supostas falas de Aline quando se pronunciou em rede social sobre o caso. "Se verbalizam ofensas como: "fazendo preliminares dentro do carro", "fazendo filme pornô ao ar livre" e "aquele homem, coitado, teve que contratar duas mulheres para mostrar que é alguém", diz trecho da denúncia à polícia.





Relembre o caso

briga no Leblon foi um dos assuntos mais comentados no Twitter no último fim de semana. Além de Vacari, a empresária Scheila Danielle Gmack Santiago, de 30 anos, estava no carro e teve a parte de cima do biquíni arrancada depois de dar um tapa na arquiteta.





Após saírem de uma festa em uma lancha, na noite de sexta-feira (25/9), Scheila e os amigos Priscilla Dornelles e Wilton Vacari decidiram passear pelo Leblon em um carro conversível. O carro foi parar em frente a um restaurante. Em uma das mesas do lado de fora, estava Aline, que diz ter se incomodado com o comportamento do grupo no carro.





"Elas se beijavam, botavam o peito para fora. O motorista beijava as duas e a barriga delas até quase as partes íntimas. Joguei água no impulso, revoltada com aquilo”, contou nas redes sociais. O vídeo que viralizou mostra o momento em que Aline arremessa duas garrafas de água na direção do carro e acerta Scheila nas costas.





Indignada com a atitude da arquiteta, Scheila foi até Aline, na mesa do restaurante, e deu dois tapas no rosto dela. Em seguida, virou-se para ir embora e, no caminho até o carro, foi seguida por um homem que estava na mesa com a arquiteta. Sem conseguir alcançá-la, o homem puxou a parte de cima do biquíni de Scheila, que foi embora com os seios de fora.