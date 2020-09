Modelo morre durante gravação de clipe de funk em SP; polícia investiga

Família de Júlia afirma que gravação do clipe continuou normalmente depois da morte da jovem (foto: Reprodução)

A Polícia Civil investiga a morte misteriosa de uma modelo de 21 anos na Grande São Paulo. A jovem, identificada como Júlia Melo Carlota, morreu após passar mal durante a gravação de um clipe de funk em Poá. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Segundo as informações preliminares, a suspeita é que ela teria abusado no consumo de álcool e drogas. Ao Cidade Alerta, da TV Record, a família disse que acredita que alguém colocou algo na bebida da jovem.



"Pode ter sido colocada alguma coisa na bebida. Pelo vídeo, ela começa a se sentir mal muito rápido e cai mais rápido ainda. É muito ruim de ver", afirmou a mãe da jovem. Além disso, eles dizem que as gravações continuaram normalmente após Julia morrer.

A gravação do clipe ocorreu na segunda-feira (21/9). O laudo médico com a causa morte da modelo deve ser concluído em 30 dias.