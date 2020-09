Jovem é investigada por matar o namorado com agulha de narguilé durante discussão

Jovem de 19 anos é suspeita de matar namorado com agulha de narguilé durante discussão sobre pastel de feira (foto: Reprodução/Arquivo pessoal) matar o namorado, Adailton Gomes, de 24 anos, com uma agulha de narguilé durante uma discussão por causa de um pastel de feira. O crime ocorreu no município de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Uma jovem de 19 anos é suspeita de, Adailton Gomes, de 24 anos, com umadedurante umapor causa de umde feira. O crime ocorreu no município de Aparecida de Goiânia, em Goiás.





O delegado responsável pelo caso, Eduardo Rodovalho, disse que a vítima tinha uma pequena perfuração do lado esquerdo do corpo, próximo ao mamilo, que teria sido causada pela agulha. O objeto é comumente utilizado para furar o papel alumínio que encobre o carvão do narguilé.









Para a Polícia Civil, a investigada, Nicole Maria, disse que o namorado havia ido para cima dela com um narguilé quebrado e, para se defender, acabou o atingindo com a agulha.





A jovem relatou aos policiais que, na hora, ficou desesperada, pois não "esperava isso". "Foi em um momento em que o casal discutia. Ele estava com o narguilé quebrado, foi para cima da investigada, sua companheira. Houve uma reação, ela pegou uma outra parte desse narguilé e teve a perfuração. Ele já caiu e ela ficou desesperada", conta o delegado.





Investigação

A morte ocorreu na tarde da última sexta-feira (18/9), na casa da Nicole, no Setor Village Garavelo. De acordo com a polícia, inicialmente, havia uma suspeita de que o namorado teria passado mal e sofrido um infarto. Porém, depois, a equipe notou a perfuração.





"Foi um orifício muito pequeno no mamilo. Se realmente for essa a causa da morte, vai ter sido uma fatalidade absurda. Ele caiu de barriga no chão. Pessoal (da investigação) pensou que foi uma morte súbita. Após o golpe ele caiu agonizando, mas ainda não temos uma conclusão”, contou o delegado.





Ele explicou ainda que aguarda a conclusão do laudo cadavérico para confirmar a causa da morte. O documento deve ficar pronto nesta semana.





A suspeita se apresentou fora do período de flagrante e, por isso, não foi presa. O caso é investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios, que deve ouvir mais testemunhas. Após a conclusão do inquérito, será decidido se a jovem será responsabilizada ou não e por quais crimes ela poderá responder.





"Quero justiça", diz mãe do jovem

A mãe da vítima, Maria das Graças de Abreu, 46 anos, disse ao G1 que o casal passava maior parte do dia na casa dela, também em Aparecida de Goiânia.





Ela relatou que o filho havia ido na manhã do ocorrido à feira com a namorada e as duas irmãs. Após isso, ela conta que ele voltou à casa da namorada para buscar a chave da moto que teria esquecido.





"Depois que chegaram da feira, ele foi com as irmãs, de 13 e 16 anos, na casa dela. As meninas ficaram na calçada enquanto ele entrou para pegar a chave. Elas contaram que, depois, a namorada dele saiu correndo gritando que ele estava morrendo, entrou em um carro e saiu", contou Maria das Graças ao portal.





Maria pede que a “justiça seja feita” e desabafou que, após a morte do filho, Nicole se mudou e que nunca mais teria entrado em contato com a família.





"Ela mudou enquanto eu velava meu filho. Quero justiça. Ela tirou um pedaço de mim. Não podia”, disse a mãe do jovem.