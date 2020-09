Brasileiro condenado por tráfico e foragido da Justiça mineira é extraditado

Um brasileiro de 23 anos foi extraditado pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira. Foragido da Justiça de Minas Gerais, ele também era procurado na Interpol por tráfico de drogas. O homem desembarcou de Portugal hoje no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Grande BH.

Segundo a PF, ele foi condenado pelo crime ocorrido em 2016 no município de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.