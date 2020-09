Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 36 milhões; confira os números

(foto: Caixa/Reprodução)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da-Sena, sorteada na noite desta quinta-feira (17). De acordo com a Caixa, os números do concurso 2300 foram: 09 - 21 - 37 - 39 - 43 – 54. O prêmio estimado para o próximo sorteio, marcado para(19), é de R$ 36

Ainda segundo a Caixa, 76 apostas fizeram cinco pontos e vão receber pouco mais de R$ 29 mil cada. Quem fez quatro pontos ganha R$ 827,28.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 05-07-24-32-33-50 no primeiro sorteio; 02-14-21-24-31-38 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 6 milhões.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser

conferidos aqui.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 2,9 milhões, apresentou o seguinte resultado: 05-23-39-52-58-59-77. O time do coração é o Vasco da Gama, do Rio de Janeiro.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos aqui.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,2 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-03-04-05-07-08-09-11-13-14-16-18-19-22-24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos aqui.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 2,7 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03-04-06-11-23-24-26. O mês da sorte é setembro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos aqui.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 600 mil, teve os seguintes números sorteados: 21-45-50-56-69.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos aqui.

Com informações de Correio Braziliense