Pinguim achado morto em praia de São Paulo havia engolido máscara

Pinguim morreu após ingerir máscara, indicou necropsia (foto: Reprodução/Facebook/Instituto Argonauta) necropsia feita em um pinguim achado morto em praia do litoral norte de São Paulo mostrou que o animal morreu após ingerir uma máscara.









De acordo com o Instituto Argonauta, o exame localizou lixo oriundo da pandemia no estômago do animal, uma máscara facial N95. "De acordo com informações da equipe técnica, ele estava muito magro e com muita areia em todo o corpo", explicou em uma rede social.