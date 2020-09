Estado de São Paulo autoriza reabertura de parques temáticos

O governo do Estado de São Paulo autorizou a reabertura de parques temáticos. Os locais poderão ser reabertos a partir do dia 23 de setembro. "Temos a maior concentração de parques desse tipo na América Latina. São mais de 100 parques e 26 mil empregos gerados pelo setor", afirmou o governador João Doria (PSDB), em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 16.



Pelas regras, os parques poderão operar com 40% da capacidade, terão autorização para funcionar por oito horas, e o uso de máscaras será obrigatório.



Os ingressos também devem ser vendidos de forma antecipada, de forma online e com horários pré-agendados.



Será obrigatória a medição de temperatura de quem for ao parque e a fiscalização das medidas, de acordo com Doria, será de responsabilidade das prefeituras.