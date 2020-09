INSS retorna, mas peritos médicos federais não voltam ao trabalho nesta segunda

Agências do INSS voltam na segunda, mas sem perícia médica (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 30/09/2013)

A Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (ANMP) anunciou nesta sexta-feira (11) que a categoria não retornará ao serviço presencial nesta segunda-feira (14), mesmo com as agências da Previdência Social voltando à ativa.

De acordo com a entidade, apenas 12 das mais de 800 agências doapresentam as condições necessárias para garantir a segurança dos servidores durante a pandemia de

A ANMP informa que em boa parte das agências não há sequer equipamentos de proteção individual, o que força a categoria a não voltar ao trabalho presencial.

As 12 agências que atenderam aos requisitos estão localizadas no interior do Brasil. Para a entidade, "abrir apenas essas agências e manter fechadas as demais é inviável do ponto de vista gerencial e operacional".

O receio é causar "potencial caos" nas cidades que abrigam essas agências, a partir de sobrecarga de demanda.

A associação esclarece, ainda, que a avaliação das agências respeitou um checklist elaborado previamente pelos peritos. Porém, a maioria das agências apresentou ao menos uma falha grave do ponto de vista sanitário.

Além disso, a ANMP informou que "se comprometeu com o governo a colaborar na logística de novas inspeções", conforme as falhas apontadas "forem sendo sanadas".

Funcionamento das agências

Fechadas por quase seis meses, as agências da Previdência Social voltam a ter expediente presencial nesta segunda-feira (14).

O horário de funcionamento será reduzido, das 7h às 13h. O atendimento será feito a partir de agendamento prévio por meio do aplicativo do INSS ou pelo telefone 135.

Haverá reforço de limpeza nas dependências das agências, além de medição da temperatura corporal do público em geral.