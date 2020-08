O único serviço que exige atendimento presencial, segundo o INSS, é a perícia médica; os demais podem ser feitos pela central eletrônica (foto: Jhonatan Vieira/Esp. CB/D.A Press)

Pela sexta vez em razão da pandemia de COVID-19, está cancelada a retomada do atendimento presencial nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Brasil. A reabertura, que seria na próxima segunda-feira (24), foi suspensa. Uma nova data deve ser divulgada e, segundo o INSS, a probablidade é de que o retorno aconteça na primeira quinzena de setembro.



Segundo o presidente da autarquia, Leonardo Rolim, os servidores do instituto se posicionaram contra a volta ao trabalho presencial neste momento.



O único serviço não disponível pelos meios eletrônicos é a perícia, que só voltará ao normal quando as agências reabrirem as portas.



Por isso, quem tinha perícia médica marcada para os próximos dias precisa fazer um pedido de antecipação do auxílio-doença, enviando atestado médico pela central de serviços Meu INSS.





O primeiro adiamento da reabertura das agências foi anunciado em 22 de maio, quando o INSS publicou uma portaria no Diário Oficial prorrogando o fechamento até 19 de junho em razão da pandemia do novoN0o dia 22 de junho, novamente foi suspensa a retomada e marcada nova data: 13 de julho, que não se confirmou.Depois, foram estipuladas as datas de 3 e agora, 24 de agosto, que também não foram cumpridas.

Como acessar o Meu INSS



Através do canal Meu INSS, o segurado também consegue dar entrada em benefícios como aposentadoria, pensão por morte e salário-maternidade, entre outros, além de desbloquear o crédito consignado, baixar o extrato de contribuição (CNIS) e atualizar dados cadastrais.



O acesso ao Meu INSS é por meio do site meu.inss.gov.br. O aplicativo também está disponível para download em celulares com sistema Android.



No caso de não haver cadastro prévio, é necessário informar nome e CPF, além de endereço de e-mail e número de telefone.



Durante a inscrição, a pessoa deve confirmar nome da mãe, dia e mês de nascimento. O cadastramento depende ainda da confirmação de informações trabalhistas e previdenciárias.