Método de aferição da COVID-19 por saliva é aperfeiçoado

(foto: Unsplash/Banco de Imagnes)

Uma nova forma depara teste deda infecção pelo novootimiza a forma de. Convênio firmado entre o Centro de Química Medicinal (CQMED), da Unicamp, credenciado como Unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), e o laboratório de genômica Mendelics, visa aperfeiçoar o método de identificação da COVID-19 através daFica a cargo da CQMED desenvolver localmente dois reagentes-chave do teste, que ainda é importado, e à Mendelics cabe testá-los. O objetivo é ampliar a disponibilidade destes componentes importantes para a autonomia do país na produção de testagem para a doença. A testagem em massa da população é, justamente, um dos mais importantes gargalos no enfrentamento do coronavírus. Sua aplicação ampla, rápida e acessível é fator primordial para identificar com agilidade novos casos e barrar a propagação da COVID-19.O teste batizadoé fruto de parceria entre a Mendelics e o Hospital Sírio-Libanês. Funciona pela identificação da presença do SARS-CoV2 em amostra de saliva durante o período de infecção ativa do vírus. Do mesmo modo do método RT-PCR, ele não detecta os anticorpos de pessoas curadas, mas sim o próprio vírus. O novo teste tem a sensibilidade e a especificidade comparáveis ao RT-PCR.O protocolo é fundamentado na técnica chamada "transcrição reversa com amplificação isotérmica mediada por loop", ou RT-LAMP, já aplicada para diagnóstico de outras doenças como dengue, chikungunya, hepatite A e zika.O teste de saliva também permite a autocoleta não-invasiva, sem a necessidade de swabs, e é capaz de preservar a estabilidade da amostra por até três dias em temperatura ambiente.Com a tecnologia, os resultados são concluídos em poucas horas, ainda com custo cinco vezes menor que o RT-PCR que, inclusive, está com a disponibilildade limitada em todo o mundo.