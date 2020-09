Estrangeiros negociam lotes irregularmente na Chapada dos Veadeiros

Muitos dos lotes adquiridos são usados para construção de tempos religiosos, casas de meditação e chalés (foto: Divulgação Semad)

Uma megaoperação contra o loteamento irregular de áreas da Chapada dos Veadeiros está sendo realizada pela Polícia Civil de Goiás. Junto com a Secretaria de Meio Ambiente de Goiás (Semad), a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) tem como alvo a Área de Proteção Ambiental (APA) Pouso Alto, nas cidades de Alto Paraíso de Goiás e São Jorge.



A agente de polícia da Delegacia Estadual do Meio Ambiente de Goiânia, Eveline Veloso, está participando da operação in loco e explica: “As duas instituições estão fazendo a parte administrativa e criminal, vistoriando vários loteamentos identificados via satélite para verificar a regularidade do parcelamento de terra, a questão do desmatamento e o uso dos recursos hídricos”.



A Operação Candombá está em andamento e, até essa segunda-feira (30/8), já emitiu 25 autos de infração que somam multas superiores a R$ 3 milhões. Também nessa segunda-feira, uma máquina do tipo pá carregadeira foi apreendida por estar sendo utilizada para abertura irregular de estradas em área de proteção.



Robson Disarz, Superintendente de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável da Semad, responsável pela operação, conta que os agentes ambientais identificaram muitos lotes sendo subdivididos em terrenos menores do que o permitido.



"Verificamos que está sendo realizado um parcelamento irregular do solo. Imóveis rurais estão sendo vendidos com áreas abaixo da fração mínima de parcelamento, que, em Alto Paraíso, é de quatro hectares. Conjuntos de pessoas estão adquirindo imóveis e fazendo um novo parcelamento, isso tem intensificado a supressão de vegetação, a abertura de estradas e o uso irregular dos recursos naturais” disse.





Monitoramento por satélites

Construções irregulares

A operação teve inicio após o serviço de, por meio de monitoramento de mapas e imagens de satélites, verificar abertura irregular de áreas protegidas e intensificação de construções em regiões específicas.A secretária de Meio Ambiente de Goiás, Andréa Vulcanis, contou que, após o levantamento feito pela equipe de inteligência, 117 pontos de loteamento irregular foram identificados.Agora a operação investiga se há uma quadrilha envolvida nos parcelamentos de terra ou se são vários grupos diferentes.A responsável pela pasta destaca, no entanto, que, embora a investigação ainda esteja no início, já foi identificado que áreas na Chapada dos Veadeiros estão sendo comercializadas ilegalmente por estrangeiros.“Nossa fiscalização vai nas construções e as pessoas estão entregando os documentos. Com isso, a gente tem visto que boa parte dos loteamentos estavam sob posse de estrangeiros, que estavam ali na região, e não sabemos exatamente como eles adquiriram essas terras. É um movimento muito claro de vendas de lotes por estrangeiros. Tem”, disse Andréa Vulcanis.A delegada Lara Melo Oliveira, titular da Dema, que também faz parte da operação e cuida da questão criminal, informou que aguarda o final das diligências para apontar os responsáveis.“Mas, com certeza, está ligado a uma grande especulação imobiliária e grande interesse da população naquela região de Alto Paraíso, principalmente. Mas, na verdade, esse parcelamento irregular do solo, a gente vê muito aqui em Goiás, que são as chácaras de recreio, principalmente ao longo de recursos hídricos. Isso está alastrado no estado todo, e também na região de Alto Paraíso, até pelo chamado turístico que essa região possui”, destacou a delegada.A Operação já identificou que grande parte das construções irregulares foram feitas por moradores dee são templos religiosos, casas de meditação ou ainda pousadas e chalés de veraneio.Andréa Vulcanis, responsável pela Semad, alertou que as pessoas podem perder os investimentos feitos e áreas compradas se, ao fim da investigação, for comprovado que os lotes não são privados e sim áreas da União ou do Estado, por exemplo.Ela alerta que aqueles que tiverem interesse em adquirir uma propriedade na Chapada podem fazer isso de forma legal, observando alguns critérios: “Pode ser adquirido imóvel rural de mínimo de 4 hectares e a destinação tem que ser rural, e tem que comprar por escritura pública. A gente tem visto muito contrato, contrato de gaveta, e isso não vale”.O fracionamento ou parcelamento dessas áreas em terrenos menores para venda entre grupos, ainda que de amigos ou familiares, não é permitido.Por fim, a secretária alerta que esse tipo de ação irregular em uma das áreas mais preservadas dogoiano pode causar danos ambientais irreversíveis: “Impacto ambiental muito expressivo, seja pela própria ampliação desordenada da área urbana, seja por suas consequências diretas, como impermeabilização de solo e redução da disponibilidade hídrica, afetando, assim os corredores ecológicos que existem de fauna e flora no local”.