Seguranças são mortos em tentativa de assalto em SP; veja vídeo

(foto: Reprodução/WhatsApp) vigilantes foram assassinados nessa segunda-feira (31) durante uma troca de tiros com assaltantes em Guarulhos, Região Metropolitana de São Paulo. O crime ocorreu na rua Serra Telhada, Bairro Jardim Guilhermo. Segundo a Polícia Militar, a vítimas faziam a guarda um carregamento de cigarros.



%u26A0ATENÇÃO: IMAGENS FORTES%u26A0



Seguranças são mortos em tentativa de assalto em SP; veja vídeohttps://t.co/2Ck0CianBx pic.twitter.com/qZUNVTUjbt — Estado de Minas (@em_com) September 1, 2020

Doisforam assassinados nessa segunda-feira (31) durante uma troca de tiros comem, Região Metropolitana de São Paulo. O crime ocorreu na rua Serra Telhada, Bairro Jardim Guilhermo. Segundo a Polícia Militar, a vítimas faziam a guarda um carregamento de cigarros.





LEIA MAIS 11:51 - 14/08/2020 'Cangaceiros' de Brumadinho tinham explosivos potentes e vida de crimes

09:58 - 27/08/2020 Menor é executado com sete tiros enquanto fazia bico em lanchonete de Lagoa Santa

21:26 - 23/08/2020 Mulher vai buscar a filha e é alvo de tiros do ex-marido em Sete Lagoas Imagens registradas pelas câmeras de segurança do local mostram o momento exato do ataque. Os tiros são disparados por um rapaz, que andava devagar pela rua. De repente, ele saca uma arma e parte para cima de um dos vigilantes na calçada. Ele erra o alvo e, então, mira o outro vigia, que é encurralado atrás de um automóvel e morre. Ao ver o colega morto, o segurança que estava na calçada atira no bandido, mas também acaba executado. registradas pelas câmeras de segurança do local mostram o momento exato do ataque. Os tiros são disparados por um rapaz, que andava devagar pela rua. De repente, ele saca uma arma e parte para cima de um dos vigilantes na calçada. Ele erra o alvo e, então, mira o outro vigia, que é encurralado atrás de um automóvel e morre. Ao ver o colega morto, o segurança que estava na calçada atira no, mas também acaba executado.





Ferido, o criminoso corre até seu comparsa, que o esperava dentro de um carro nas redondezas. O parceiro, no entanto, o abandona atrás de um caminhão e foge sozinho. Os dois ladrões foram presos. Um deles já cumpriu pena por homicídio e roubo.





Junto com os homens, a PM apreendeu duas armas calibre 38 com numeração raspada, além do armamento e dos coletes à prova de balas que os seguranças usavam. Segundo a Polícia Civil, os assaltantes confessaram que o objetivo era roubar justamente esses equipamentos de defesa, e não a carga de cigarros escoltada na ocasião. "Os indivíduos foram com o ímpeto de matar, sem qualquer chance de defesa para as vítimas. Ambos responderão por latrocínio", afirmou o delegado João Batista Blasi, em coletiva de imprensa.





Cícero Alves da Silva tinha 45 anos, e Rangel Barbosa, 39. Cada um deixa dois filhos.