Mulher tortura e tenta matar a própria filha para se vingar do marido

De acordo com a PM, ao chegarem no local, por meio de uma denuncia feita pelo 190, os policiais localizaram o marido da suspeita, que apresentou à equipe policial mensagens de áudio da mulher; ameaçando matar a filha do casal por vingança. Durante operações, as testemunhas confirmaram a denúncia.





Foram identificadas na criança lesões causadas por enforcamento no pescoço e também feridas na perna. A menina alegou ter sido agredida durante a manhã.

Segundo os vizinhos, a mulher tentou torturar a filha. Ela teria utilizado um travesseiro para sufocar a criança.





O marido da suspeita afirma que a motivação da mulher seria vingança. Ele contou aos policiais que estava tentando terminar o relacionamento. Segundo a vistoria, o homem também apresentou lesões pelo corpo.



*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa