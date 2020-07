Comemorando aniversário, instrutor de tiro morre baleado ao manusear arma em frente a própria família no ES

de tiro Lorhan de Souza Brito, de 29 anos, morreu depois de sofrer umrealizado por ele mesmo, dentro de casa. O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (13), por volta das 21h, quando Lorhan comemorava seu aniversário, em casa, juntamente com ae amigos, que presenciaram a cena.Segundo a Polícia Civil, ao manusear a arma, o instrutor, que estava em um quarto com um amigo e a filha de 4 anos, realizou o disparo acidental contra opeito.Ele chegou a serpela família, que correu ao quarto depois de ouvir o disparo, e foi levado a um hospital particular da Serra, próximo a sua residência. Mas não resistiu ao ferimento e morreu.A Polícia Civil jáa possibilidade de suicídio, já que o acidente foipor várias pessoas.