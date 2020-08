Assessor do STF furta cones de prédio e caso vai parar na polícia

Assessor do STF foi flagrado por câmeras de segurança de condomínio em Brasília (foto: Reprodução) advogado famoso de Brasília, que trabalha na assessoria do Supremo Tribunal Federal (STF) e tem salário bruto de R$ 25.362,38, foi filmado furtando dois cones no estacionamento do edifício ao lado do que mora no Sudoeste, uma das áreas mais nobres da capital do país. Umfamoso de, que trabalha na assessoria do Supremo Tribunal Federal (STF) e tem salário bruto de R$ 25.362,38, foidoisno estacionamento do edifício ao lado do que mora no Sudoeste, uma das áreas mais nobres da capital do país.









No meio da tarde de domingo (23/08), o advogado, que já foi ministro de Estado, teria sido informado por um dos porteiros que trabalham na região que o Condomínio Via Buriti havia comunicado o furto dos cones à polícia, o advogado os devolveu.





Nervoso, o assessor do STF e ex-ministro correu para retirar os objetos do furto de dentro do carro, que era alugado, e colocou os cachorros, que voltavam de um passeio, dentro do veículo.