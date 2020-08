Morador de rua é espancado, amarrado e jogado em lago em Brasília

(foto: divulgação / CBMDF)

Um homem de 53 anos foi espancado, amarrado e jogado no Lago Paranoá na noite de domingo (23/8). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a vítima é um morador de rua que afirmou ter sido agredido e roubado por outras pessoas também em situação de rua.

A equipe dos bombeiros foi acionada para atender essa ocorrência por volta das 20h30. O homem foi encontrado na, junto às pedras, próximo a Ponte JK. A vítima apresentava um corte profundo na cabeça e escoriações pelo corpo.

Mergulhadores o retiraram da água e médicos da corporação contiveram a hemorragia do ferimento. O homem foi encaminhado para o Hospital de Base consciente, orientado e estável.