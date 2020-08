Acidente deixa oito mortos e dois feridos em rodovia de Minas Gerais

Oito pessoas morreram em um acidente entre um caminhão, uma caminhonete e um veículo de passeio na noite deste domingo, 23, na BR-262, próximo a São Domingos do Prata, na região central de Minas Gerais. Um dos carros pegou fogo. Entre os mortos, três tiveram os corpos carbonizados. Uma criança de dois anos foi retirada do veículo que se incendiou e levada ao hospital da cidade. O motorista do caminhão ficou preso entre as ferragens, foi retirado e também foi socorrido.



O acidente aconteceu por volta das 20h30. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão, que seguia no sentido capital-Rio Casca, teria perdido o controle do veículo, que tombou na pista. Os dois carros não teriam conseguido frear e bateram no caminhão. Os mortos no carro que pegou fogo, em que estava a criança, eram três adultos. A criança foi retirada por pessoas que passavam pelo local.



Parte da carga do caminhão, que transportava madeira, pegou fogo, que foi controlado pelos bombeiros. Os outros cinco mortos estavam no único carro envolvido no acidente que não foi incendiado. O trecho em que o acidente ocorreu liga Belo Horizonte a Vitória (ES). Até o momento, foram identificados dois dos três veículos. O caminhão tem placa de Cáceres (MT). A caminhonete é de São João del Rei (MG).