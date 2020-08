Padre Robson sobre investigações: ''Meu coração está sereno e confiante''

Nesta sexta-feira (21/8), após ser deflagrada a Operação Vendilhões , que cumpriu 16 mandados de busca e apreensão, o padre pediudas funções de reitor da do Santuário Basílica de Trindade e da presidência da Afipe.No vídeo publicado, o padre diz que o pedido foi para colaborar com as investigações. "O melhor caminho seria me afastar temporariamente. Eu sempre estive e continuo a disposição do Ministério Público. Esse período vai me permitir colaborar com total transparência. Meu coração está sereno e confiante de que tudo será esclarecido", afirmou.