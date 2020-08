Homem mata companheira, posta foto do corpo e tenta suicídio

(foto: Reprodução / Facebook)

degolada pelo próprio companheiro, Izildo Neto Simão dos Santos, 34 anos, que, em seguida, publicou uma foto do corpo da vítima e, então, tentou se matar.



O sobrinho de Sônia acionou a Polícia Militar para prestar socorro, mas, ao chegar ao local, os militares encontraram a mulher já sem vida, no sofá da sala. O agressor estava com um corte, feito por faca, no abdômen, e outro no pescoço, mas ainda respirava.





O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) esteve no local e transportou Izildo para o Hospital Regional de Ceilândia, onde recebeu atendimento no centro cirúrgico. De acordo com a corporação, ele tinha duas perfurações no pescoço, uma no tórax, e duas na região abdominal.





Os policiais militares se deslocaram para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam II), para registro da ocorrência.