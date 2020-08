Projeto de lei quer obrigar vítimas de estupro a assistir a cenas de aborto

Segundo informações do UOL, o Projeto 028/2020 estabelece que, antes de uma autoridade judiciária permitir o aborto, a gestante aguardará um prazo mínimo de 15 dias em que “submeterá obrigatoriamente a atendimento psicológico com vistas a dissuadi-la da ideia de realizar o abortamento”.





A proposta, que estava prevista para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa nesta semana, pretende, na prática, dificultar o aborto legal no estado e sujeitar mulheres a técnicas que sugerem tortura psicológica para que desistam da interrupção da gravidez.



Após repercussão nas redes sociais, comandada por grupos feministas e coletivos de mulheres, a votação acabou adiada.





A proposta fere a Constituição federal e as determinações do Ministério da Saúde, que traz protocolos de atendimento à mulher vítima de violência sexual.



Aborto no Brasil





De acordo com a Constituição brasileira, o aborto é autorizado em casos de gravidez resultante de estupro ou quando há risco de vida para a gestante.





Segundo os dados divulgados nesta terça-feira (18), pelo Instituto Ipsos, o Brasil é o segundo país, em uma lista de 25, com menos pessoas favoráveis ao aborto. Apenas 16% dos brasileiros acreditam que a prática deveria ser legalizada em qualquer caso. A média global é de 44%.

No âmbito mundial, o Brasil apenas perde para Malásia, que teve índice de aprovação de apenas 10%. Aos favoráveis à prática, o país que se destaca é a Suécia, lá 76% das pessoas consideram que o aborto deve ser permitido sempre que a mulher desejar.

Para realização da pesquisa foram entrevistadas 18 mil pessoas.

