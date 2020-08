CNBB publica artigo de bispo contra aborto legal em menina de 10 anos vítima de estupro

Dom Ricardo Hoepers é presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB. (foto: Reprodução da internet/Youtube/CNBB)





A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) publicou nesta segunda-feira um artigo em que um bispo de Rio Grande (RS), condena a interrupção de gestação da menina de 10 anos que foi estuprada no Espírito Santo. O suspeito do crime é um tio da menina, de 33 anos, que está foragido. Nesta manhã, o hospital onde ela foi internada, em Recife (PE), confirmou que o procedimento já foi realizado.









Dom Ricardo continua. “É uma história que precisa ser esclarecida. É um processo que precisa ser desvendado. Duas crianças que poderiam viver… teve laudo técnico a favor da vida, teve suporte profissional a favor da vida, teve hospital disposto a cuidar até o fim da gestação, tiveram todas as condições de salvar as duas vidas, mas, de repente, uma transferência, de um Estado para o outro, e toda uma mobilização para que o aborto fosse realizado. Nas mãos de quem ficou a tutela dessa menina, quem decidiu tudo por ela?”.









"A violência do estupro e do abuso sexual é infame e horrenda, mas a violência do aborto provocado em um ser inocente e sem defesa é tão terrível quanto. Ambos são crimes. Apontam como sinais da degradação moral e da decadência dos costumes, ferindo os valores mais sublimes como o respeito à dignidade do ser humano e a sacralidade do valor da vida!", escreve o bispo. A menina foi transferida de São Mateus (ES) para Recife após decisão do juiz Antonio Moreira Fernandes, da Vara da Infância e da Juventude do município onde ela mora. Desde o domingo, 16, a menina está internada no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam-UPE), que fica no bairro da Encruzilhada. Ao longo do dia, diversas pessoas se manifestaram, a favor e contra o procedimento médico, que é assegurado pela lei em caso de estupro.









Um grupo de religiosos está em protesto no hospital onde a menina grávida de 10 anos realizará o aborto, aprovado em decisão judicial, visto que se trata de um estupro. Eles gritam %u201CGlobo Lixo%u201D e %u201CAssassino%u201D diante do médico que fará o procedimento. pic.twitter.com/WV8eblQIUv %u2014 Padre Miguel News (@PadreMiguelNews) August 16, 2020 É isso que está acontecendo: gente tentando invadir hospital onde está a criança vítima de estupro. Não pode ser. pic.twitter.com/U6QBgsCtbX %u2014 Carolina Trevisan (@carolinatre) August 16, 2020

Durante o domingo, grupos religiosos fizeram atos, fazendo uma espécie de barreira humana na frente do Cisam para tentar impedir a entrada do médico responsável pelo procedimento na unidade de saúde. Ao chegar ao local, o médico foi recebido aos gritos de "assassino". Vídeos do momento circulam nas redes sociais.













Estuprada e ameaçada desde os 6 anos











Em conversa com médicos e com a tia que a acompanhava, a criança relatou que o tio a estuprava desde os 6 anos. Ela disse que não havia contado aos familiares porque tinha medo, pois ele a ameaçava.





Segundo o portal G1, consta na decisão judicial que autorizou aborto legal o relato de um dos profissionais que atendeu a criança. Ele afirma que “ela apertava contra o peito um urso de pelúcia e só de tocar no assunto da gestação entrava em profundo sofrimento, gritava, chorava e negava a todo instante, apenas reafirmando não querer".





O caso é considerado estupro de vulnerável, que consiste em ato libidinoso ou relação sexual com menor de 14 anos ou contra pessoa que por deficiência física ou mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outro motivo, não pode oferecer resistência, conforme o artigo 217-A do Código Penal. (Com Estadão Conteúdo)