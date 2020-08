COVID-19: sertanejo Cauan está com 70% do pulmão comprometido, diz boletim

Esposa de Cauan fez um vídeo do cantor no hospital para tranquilizar os fãs (foto: Reprodução)









Mariana Moraes, esposa de Cauan, também contraiu a COVID-19, mas afirmou que passa bem. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela aparece segurando a mão do marido enquanto dava a notícia de que ele seria transferido para a UTI.









Evolução





Na semana passada, Cauan sentiu febre, dores no corpo e passou o fim de semana acamado. Na segunda-feira (10), o cantor realizou o exame tipo PCR para a COVID-19 que testou positivo.





O sertanejo estava em casa, conforme orientações médicas, mas, na quarta-feira (12), retornou à unidade de saúde com febre alta. Após alguns exames, os médicos constaram a fragilidade do pulmão de Cauan. Ele foi internado, imediatamente, com dores também no estômago devido à medicação oral e à baixa oxigenação.





Cauan está acompanhadado da namorada Mariana Moraes, que também contraiu o vírus, mas passa bem.





Após a publicação de um comunidade oficial nas redes sociais da dupla, fãs e amigos mandaram mensagens de força e oração para o músico, como as irmãs Simone e Simaria: "Melhoras meu Astro! Deus restituirá sua saúde e logo logo você estará com sua família novamente, tamo junto miglos!"



(Com informações do Correio Braziliense)

