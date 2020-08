Brasil ultrapassa 107 mil mortes por coronavírus; casos são 3.317.096

Brasil tem mais de 3,3 milhões de casos do novo coronavírus. (foto: DANNY LAWSON / POOL / AFP)

Pandemia em MG

tem 107.232 mortes em virtude do novo. O país soma 3.317.096 infectados. Os dados compõem o mais recente boletim do Ministério da Saúde, divulgado pelo governo federal no fim da tarde deste sábado.Em comparação ao levantamento anterior, divulgado nessa sexta-feira, há 709 novos óbitos e 41.576 novas confirmações. A taxa deda virose é de 3,2%.é o estado mais afetado pela pandemia. Por lá, foram registrados 697.530e 26.780 baixas. Juntos, os quatro estados do Sudeste brasileiro somam 1.158.423 testes positivos e 48.214 vítimas.No Nordeste, já foram registrados 1.018.476 diagnósticos e 32.108 mortes. Depois, vem a Região Norte, com 473.725 infecções e 12.670 mortes.Os estados do Centro Oeste têm, ao todo, 345.255 registros e 7.161 óbitos. A área do país menos impactada pela pandemia está ao Sul. São 321.217 paranaenses, gaúchos e catarinenses afetados pela COVID-19, com 7.079 baixas.De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o estado perdeu 101 vidas por conta da doença entre sexta-feira e este sábado . Ao todo, são 4.044 mortes e 171.514 exames positivos.