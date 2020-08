COVID-19: registros diários no Brasil saltam de 22 mil para 52 mil desde último boletim

O Brasil chegou a– confirmadas – causadas pela, segundo dados do Ministério da Saúde. O país registraocorrências da doença.

Com grandes variações no número de registro diários da COVID-19, Minas confirmou 16 mortes nas últimas 24 horas, totalizando 3.613. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta terça, foram 1.476 novos casos e 156.551 no acumulado.





Desde que os registros passaram a ser feitos diretamente no Sivep Gripe, o boletim apresenta variação no número de casos e mortes confirmadas.