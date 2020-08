Prefeitura de Itajaí confirmou 105 mortes pela COVID-19 (foto: Google Maps/Divulgação)

Embora o prefeito Volnei Morastoni (MDB) faça propaganda de tratamentos controversos, como a aplicação de ozônio no ânus para combater a COVID-19 , os números de casos e confirmados crescem no município, que ocupa o segundo lugar no número de mortes em Santa Catarina. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela prefeitura na segunda-feira (3), 105 pessoas morreram vítimas da doença. O número de casos confirmados é 3.648 dianósticos positivos.

A Grande Florianópolis, com a capital e outros 21 municípios, confirmou 192 óbitos. A região de Itajaí (Foz do Rio Itajaí) foi classificada como de situação gravíssima para a doença, puxada pelo município que responde por 38% do total de mortes.

Embora seja médico, o prefeito defende métodos de tratamento completamente fora das orientações da Organização Mundial da Saúde. A mais nova tentativa é a aplicação de ozônio no ânus dos pacientes. No vídeo divulgado em suas redes sociais, ele afirmou que a aplicação "é simples, rápida, de dois ou três minutinhos por dia, provavelmente via retal, tranquilíssima."

Anteriormente, Volnei Morastoni já havia anunciado o uso preventivo de ivermectina, um medicamento aplicado no combate a parasitas. Apesar de não haver qualquer comprovação sobre a eficácia desse medicamento para o o tratamento da COVID-19, a prefeitura anunciou a entrega de 1,5 milhão de comprimidos da ivermectina para a população. Segundo informações oficiais da prefeitura, seria um "tratamento profilático" com adesão de 126.238 pessoas até quinta-feira (30).

A prefeitura informou ainda que quem tomou a primeira dose, pode retirar a segunda e a terceira doses da medicação em qualquer unidade de saúde ou no Centreventos mediante apresentação da receita médica.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do governo, mas ainda não obteve retorno.