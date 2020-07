(foto: Reprodução/Youtube)

A adaptação ao novo mundo do trabalho remoto e das vídeo-conferências rendeu mais um episódio curioso. O advogado Marcus Albuquerque participou deitado em uma rede em uma sessão virtual da 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça da Bahia, nessa quinta-feira (30). A sessão foi gravada e o vídeo postado no canal do YouTube da corte.

Você vê que o advogado está tranquilo e descansado quando ele faz a sustentação oral deitado na rede de casa. pic.twitter.com/u5emQAIkLd %u2014 Rodrigo Becker (@rodrigofbecker) July 31, 2020

21:29 - 10/06/2020 Bendito distanciamento: 'puns' de procurador interrompem sessão virtual no Mato Grosso Albuquerque foi o único participante na chamada que apareceu deitado em uma rede, e ninguém comentou o fato. Na rápida participação na sessão, o recurso protocolado pelo advogado para a sua cliente recebeu provimento parcial, em decisão da juíza Maria Virgínia Cruz.