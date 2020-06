Bendito distanciamento: 'puns' de procurador interrompem sessão virtual no Mato Grosso

O procurador Paulo Padro esqueceu o microfone ligado e peidou durante sessão virtual do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: "queiram me perdoar" pic.twitter.com/wP99f31vu5 %u2014 Glauber Macario (@glaubermacario) June 10, 2020



Um fato inusitado ocorreu nesta quarta-feira, durante uma sessão virtual do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Com o microfone ligado, o procurador Paulo Prado soltou dois flatos durante a sessão.



O ruído dos gases chamou tanta atenção que fez com que o advogado Bruno Boaventura interrompesse sua fala.





Constrangido, porém sincero, Paulo Prado assumiu a autoria do ato.



“Teve dois momentos que eu me descuidei com o microfone. Se, por acaso, eu fui deselegante ou causei mal-estar, queiram me perdoar, por favor”, disse o membro do Ministério Público.