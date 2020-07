Vídeo: helicóptero de resgate do Corpo de Bombeiros cai no Distrito Federal

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros caiu na região administrativa de Vicente Pires, no Distrito Federal, ao lado da Unidade Básica de Saúde 1. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (30/7), por volta das 10h.

Segundo a corporação, o piloto está bem, orientado e estável, sendopelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).Imagens que circulam nas redes sociais revelam que a parte traseira da aeronave ficou completamente destruída. Por muito pouco, o helicóptero não cai em cima de um prédio e de um carroCinco pessoas estavam dentro do helicóptero de resgate. Três militares do Corpo de Bombeiros, um médico e uma enfermeira do Samu. Umada equipe do Samu teve ferimentos leves e foi encaminhada a um hospital privado, mas os outros tripulantes não tiveram