Vídeos: Botucatu vive noite de terror com assaltos a agências bancárias e tiroteios

Terror em #Botucatu: bandidos atacam agências bancárias e trocam tiros com a PM na noite de ontemhttps://t.co/1M2H0yeTim pic.twitter.com/DuT7AZXCKD — Estado de Minas (@em_com) July 30, 2020

tá foda aqui em botucatu...

aumenta o volume que ce ouve.. pic.twitter.com/J542hgkdkc %u2014 nkngxstavo ta tipo luneta (@nkngxstavo) July 30, 2020

Começam a circular vídeos e informações na cidade que viaturas da ROTA e do GOE (Grupo de Operações Especiais) estão em Botucatu neste exato momento. pic.twitter.com/p1djuSR2Ud %u2014 Jhonata Souza (@Jhonny14Souza) July 30, 2020

Moro em Botucatu, sou motoboy, estou na casa de um cliente desde as 23:50, foram muitos tiros e bombas por mais de duas horas, estou louco pra voltar pra casa e ver a minha familia bem, mqs preciso que amanheca o dia primeiro, ta tenso :( %u2014 Gabriel Gonçalves (@gabrielbibbe) July 30, 2020

simplesmente tivemos que deitar no chão embaixo da cama pq começou a dar tiro muito perto aqui da janela até ficar iluminada meu deus do céu botucatu %u2014 ana (@anac_rla) July 30, 2020

Nunca vi nada parecido aqui em Botucatu, os tiros aqui uma rua, gente correndo. Pânico

Agora só escuto barulho de carro , Deus nos proteja %u2014 Doug Doug (@crepaldidoug) July 30, 2020

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, policiais militares trocaram tiros com os criminosos e dois agentes ficaram feridos e estão internados. “Até o momento, foram apreendidos fuzis, veículos, dinheiro e munições, que estão sendo contabilizados e periciados”, informou, em nota, aAinda segundo a SSP, as Polícia Civil e Militar estão a procura dos suspeitos. O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) também foi acionado. “Aestá em andamento pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) do município”, diz.A noite de terror levou Botucatu a ser o termo mais comentado no Twitter na manhã desta quinta-feira. Na rede social, moradores relataram eo que viram. Em nota, a prefeitura pediu que os moradores ficassem em casa. “Para que isso não coloque em risco a segurança de todos e não interfira no trabalho das forças de segurança”,