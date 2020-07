Miss Bumbum será transferida do Espírito Santo para Brasília

(foto: Redes sociais) A Secretaria de Justiça do Espírito Santo informou que está em tramitação o processo de transferência da modelo Flávia Tamayo para o Distrito Federal. O pedido foi recebido nesta segunda-feira (27/7), mas ainda não há data definida para o recambiamento. Desde o dia 21 de julho Flávia está detida no Centro Prisional Feminino de Cariacica, no Espírito Santo.

Por ora, não há informações se a polícia do DF irá buscá-la ou se ela virá para a capital federal sob escolta do Governo capixaba. Em nota, a Polícia Civil do Distrito Federal informou que “durante essa semana estão sendo resolvidos procedimentos administrativos acerca da transferência, não havendo, no momento, uma previsão de data exata.”





Para a defesa da modelo, não há necessidade de trazer Flávia para o DF. Os advogados dizem que, em Brasília, a modelo estava sendo ameaçada e informaram que já se manifestaram contra a transferência. “A defesa de Flávia Tamaio, representada pelos advogados Fabrício Martins Chaves Lucas e Luis Gustavo Delgado Barros, acredita que manter a nossa cliente no local onde se encontra não atrapalha as investigações, respeita todos os protocolos de saúde em razão da pandemia. Esclarece ainda que Flávia vem sofrendo ameaças e teme em voltar para Brasília, sendo um dos principais motivos que estava fora do Distrito Federal. O presídio possui ótimas condições e acesso aos advogados de defesa com facilidade”, diz a nota.