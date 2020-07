Advogados de Miss Bumbum e ex-capa da Playboy pedirão revogação da prisão

Flávia Tamayo é suspeita de envolvimento com rede de tráfico de drogas (foto: Divulgação Redes Sociais/Flavia Tamayo)

07:31 - 24/07/2020 Idosos saem menos, mas só 5,3% reclamam de solidão, diz estudo advogados informaram que vão protocolar a defesa até as 20h desta quinta-feira (23/7). Depois de ser detida, a ex-capa da Playboy Portugal foi levada para o Centro Prisional Feminino de Cariacica, onde recebeu a visita de seus advogados na última quarta-feira (22/7). da Miss Bumbum Flavia Tamayo, presa em Vitória , no Espírito Santo, na última terça-feira (21/7), suspeita de envolvimento no tráfico de drogas, disse que vai pedir a revogação da prisão preventiva daOsinformaram que vão protocolar a defesa até as 20h desta quinta-feira (23/7). Depois de ser detida, a ex-capa da Playboy Portugal foi levada para o Centro Prisional Feminino de Cariacica, onde recebeu a visita de seusna última quarta-feira (22/7).

O pedido de transferência para Brasília foi feito pela 1ª Vara de Entorpecentes da Justiça do DF e agora a decisão cabe à a juíza responsável pela Vara de Execuções Penais (VEP) do Distrito Federal. A defesa informou que já se manifestou contrária à transferência.





Flavia Tamayo foi presa no momento em que entrava em um hotel de luxo na orla da capital capixaba. A prisão foi realizada pelos agentes da 1ª Delegacia Regional de Vitória a pedido da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que investiga a participação da Miss Bumbum em um grupo que associaria prostituição e venda de drogas.





No momento em que os agentes abordaram Flávia, a Miss Bumbum resistiu à prisão e tentou chamar atenção das pessoas que estavam no hotel, segundo explicou o delegado responsável pelo cumprimento do mandado no Espírito Santo, Rafael da Rocha Corrêa, da 1ª Delegacia Regional de Vitória.



“Quando falamos que ela seria dirigida à delegacia, foi quando ela viu que estava sendo presa. A mulher começou a gritar e a se debater no saguão do hotel. Havia, inclusive, algumas pessoas na recepção, e nós conseguimos imobilizá-la com a ajuda de uma policial do sexo feminino. Após ser imobilizada, foi necessário algemá-la”, disse.





Ricardo Oliveira, delegado da 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), responsável pela investigação, diz que Flávia Tamayo, também conhecida como Pâmela Pantera, fazia programas utilizando drogas e que as frequentes viagens da Miss Bumbum dificultaram a localização da investigada.



“Ela era reconhecida pelos programas sexuais que realizava, muitas das vezes regados a drogas. Em especial cocaína e haxixe. Em razão da agenda extremamente movimentada da investigada, não tinha sido possível realizar a prisão até a data de ontem. Pois antes de Vitória, ela esteva em São Paulo e em Florianópolis”, disse.

Segundo o delegado, Flávia está à disposição da Justiça no Espírito Santo, mas será transferida para o Distrito Federal, onde prestará depoimento formal e terá que identificar os fornecedores de drogas, “visto que já foi identificado que ela faria parte de uma associação criminosa voltada ao tráfico.”