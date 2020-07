Campanha exalta trabalho dos profissionais da educação durante a crise do coronavírus

(foto: Pixabay)

Salas de aula vazias, estudantes em casa., com aem todo o país. Mesmo assim, pesquisas apontam que aproximadamente, ainda que diante do grave problema com o novo coronavírus. Por outro lado,. São dados revelados por dois levantamentos - um realizado pela Fundação Lemann, com a participação de mais de mil pais ou responsáveis, e outro do Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE), com apoio do Em Movimento, Fundação Roberto Marinho, Mapa Educação, Porvir, Rede Conhecimento Social, Unesco e Visão Mundial.O estímulo ainda encontrado entre esses alunos parte em grande medida pelo trabalho dos. Conforme outra pesquisa, coordenada pelo Instituto Península e intitulada, de cada dez professores, sete relatam transformações na rotina devido à crise sanitária, considerando as redes pública e privada. O estudo indica que ao menos 60% desses docentes resolveram fazer do momento difícil uma oportunidade de se aprimorar e ingressar em novos cursos.A fim de, que se recriam a cada dia no contexto da pandemia, organizações da sociedade civil apresentam a campanha. Ao longo desta semana, a campanha conclama a todos para registrarem em vídeo o manifesto elaborado pelo grupo, ou simplesmente agradecendo a um professor que tenha sido importante em sua trajetória. Depois, é só postar nas redes sociais,que identifica a campanha -. No próximo dia 31, às 20h, está marcado o, com a convocação de uma, para valorizar a educação e a atuação dos educadores nesse momento desafiador.Em tempos complicados, surge o impulso para que professores e professoras busquem se reinventar, redobrando a atenção, revendo processos pedagógicos e enfrentando a falta de tecnologia. Em modelos mais adequados ao panorama atual, são realizadas. Organizações parceiras abriram espaço para saber justamente dos profissionais da educação básica de todo o Brasil, assim como alunos, pais e responsáveis, como estão lidando com o cenário de incertezas causado pela disseminação daNa mobilização, a união de atores importantes na cadeia da educação pelo enfrentamento de tantas disparidades pelo país. Com a campanha, dez entidades com foco na educação dão as mãos: as organizações Associação Nova Escola, Conectando Saberes, Ensina Brasil, Fundação Lemann, Fundação Roberto Marinho, Fundação Victor Civita, Instituto Península, Porvir, Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa e Todos Pela Educação convidam pais, mães, filhos, tios, avós e amigos para um gesto de reconhecimento sobre os professores.Conforme outra pesquisa,, no intuito de fornecer informações aos gestores públicos sobre a educação na pandemia e apoiá-los na tomada de decisões, principalmente sobre a volta às aulas, é possível constatar que também a rede pública de ensino do país tem se mobilizado para ampliar a oferta de atividades não presenciais aos estudantes. No levantamento realizado entre 11 e 20 de junho, foram ouvidos 1.028 pais ou responsáveis por 1.518 estudantes de escolas públicas municipais e estaduais brasileiras, com idade entre 6 e 18 anos, dos anos iniciais, finais (1º ao 9º ano) e Ensino Médio."Temos que combater esse sentimento de que o ano está perdido. As atividades de ensino não presencial não substituem a sala de aula, mas podem minimizar os prejuízos do fechamento das escolas até que um retorno gradual e seguro seja possível. Os números mostram que as redes públicas estão fazendo um grande esforço para se adaptar a esse momento", diz o diretor de políticas educacionais da Fundação Lemann, Daniel de Bonis.Entre as conclusões: passou de 74% para 79% o percentual de alunos das redes públicas que recebem algum tipo de atividade pedagógica não presencial, um crescimento maior nas regiões Norte e Nordeste; 31% dos pais e responsáveis temem que os estudantes desistam da escola se não conseguirem acompanhar as aulas não presenciais (por outro lado, alunos com mais contato com seus professores se dedicam mais tempo aos estudos e correm menor risco de evasão); sobre o aspecto psicológico dos estudantes, 64% dos responsáveis dizem que estão ansiosos, 45% irritados, 37% estão tristes nesse período, e 87% temem ser contaminados pelo novo coronavírus na volta às aulas; 89% dos responsáveis defendem a continuidade das atividades em casa junto com as aulas presenciais no retorno às aulas."Os resultados da pesquisa reforçam a necessidade de estarmos atentos às desigualdades sociais, pois as populações mais vulneráveis são justamente aquelas com menor acesso à educação não presencial. Nota-se o esforço das redes de ensino em ampliar a oferta dessas atividades de maneira abrangente, mas ressaltamos a importância de um olhar com equidade e integrado com as famílias, que estão se desdobrando para acompanhar os estudantes”, pontua a gerente de Pesquisa e Desenvolvimento do Itaú Social, Patricia Mota Guedes.