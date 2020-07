Pfizer e BioNTech começam fase 2 de testes nos EUA para potencial vacina

Especialistas acreditam que uma resposta das células T seja crucial para que o corpo humano desenvolva imunidade ao coronavírus (foto: Arte/EM.D.A press)

As farmacêuticasinformaram que iniciaram nos Estados Unidos a segunda e penúltima fase de um ensaio clínico para uma potencial vacina contra o coronavírus, que deve envolver 30 mil pessoas em todo o mundo. "É um grande passo para frente no nosso progresso no sentido de fornecer uma potencial vacina para ajudar a combater a pandemia de-19, e esperamos gerar dados adicionais à medida que o programa progrida", afirmou a chefe de pesquisa e desenvolvimento de vacinas da Pfizer, Kathrin U. Jansen.experimental produzida em conjuntos pelas duas companhias desencadeou respostas nasT dos participantes, além de neutralizar títulos de anticorpos. Especialistas acreditam que uma resposta das células T, componentes essenciais do sistema imunológico no corpo humano, seja crucial para que o corpo humano desenvolva imunidade ao coronavírus.A Pfizer e a BioNTech esperam, assumindo que haja sucesso clínico da vacina, buscar uma análise regulatória já em outubro deste ano.