Estado do Rio registra 41 mortes por covid em 24h

O Estado do Rio de Janeiro confirmou 41 mortes por covid-19 entre domingo e esta segunda-feira, 27, segundo informou a Secretaria Estadual da Saúde (SES) no fim da tarde. Assim, desde o início da pandemia já foram notificados 12.876 óbitos pela doença. Há ainda 1.158 mortes aguardando resultado de testes para confirmar ou descartar o coronavírus como causa.



No total, o Estado já registrou 157.834 casos de covid-19 - foram 1.509 apenas nas últimas 24 horas. O epicentro da doença é a capital fluminense, com 70.370 notificações. Niterói, com 8.693 casos, São Gonçalo (7.907) e Duque de Caxias (5.564) vêm na sequência.