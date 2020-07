Embarcação famosa de Fernando de Noronha naufraga a caminho do Recife

Escuna recebe eventos famosos, como o Love Noronha (foto: Marcelo Andrade/Divulgação) Arquipélago de Fernando de Noronha, naufragou na madrugada desta segunda (27) perto da praia de Maria Farinha, localizada em Paulista, Região Metropolitana do Recife. A embarcação estava indo ao continente para manutenção em sua estrutura. escuna Toda Nua , famosa por ser palco de festas nona madrugada desta segunda (27) perto da, localizada em, Região Metropolitana do Recife. A embarcação estava indo ao continente para manutenção em sua estrutura.

Propriedade do presidente do conselho distrital do arquipélago, Milton Luna, a escuna é considerada a maior embarcação turística do arquipélago. Segundo o portal G1, havia cinco tripulantes a bordo e todos foram resgatados com vida.





A embarcação tem 20,81 metros de comprimento, casco feito em madeira, motor MWM - 10 e comporta até 90 passageiros a bordo. Construído em 2006, o Toda Nua recebe eventos como o Love Noronha, promovido pela empresária e ativista Maria do Céu.





A reportagem do Diario aguarda o contato do dono da embarcação, Milton Luna, e a nota oficial da Marinha sobre o ocorrido.